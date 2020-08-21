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ФРГ направила за Навальным самолет

Российская сторона выдала необходимые разрешения на транспортировку Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в коме, чтобы забрать российского оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Берлин, сообщило агентство ДПА.

В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России. Он может прибыть в Германию уже в пятницу на лечение в берлинскую больницу "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.

При этом пресс-служба Минздрава Омской области сообщила "Интерфаксу", что врачи омской больницы скорой помощи вместе с прибывшими из Москвы специалистами сейчас проводят консилиум по состоянию Навального.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - сказала представитель пресс-службы.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в Омскую больницу скорой помощи. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный с утра не ел, но пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Вечером в пятницу Ярмыш сообщила, что семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Германия ФРГ Берлин Шарите Алексей Навальный

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