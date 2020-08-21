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Омские врачи констатировали улучшение состояния Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Главврач Омской больницы Александр Мураховский сообщил об улучшении состояния оппозиционера Алексея Навального.

"По итогам еще одного врачебного консилиума мы видим, что в состоянии пациента наметилась положительная динамика", - сказал Мураховский "Интерфаксу".

В четверг, 20 августа, Навальный был госпитализирован в омскую больницу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

Утром 21 августа Мураховский сообщил журналистам, что Навальный останется в их больнице до стойкой стабилизации его состояния. Однако вечером врач сообщил "Интерфаксу", что медики не рекомендуем авиаперелёт, но жена Навального настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Поэтому омские врачи считают, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов.

Немецкие медики прибыли в Омск для транспортировки Навального и посетили его в больнице.

В настоящее время оппозиционер находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Александр Мураховский

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