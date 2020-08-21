Медики не выявили ядов в анализах Навального

Брат Алексея Навального Олег у больницы в Омске Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщил журналистам заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", - сказал Калиниченко. Медик также добавил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что оппозиционер отравился.

"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках (мозга - ИФ) остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.

Кроме того, он сообщил, что омские медики с помощью московских коллег сумели поставить диагноз Навальному, но не могут его разглашать.

"В результате лечения мы имеем полный диагноз. К сожалению, я не могу вам его озвучить, но он доведен до сведения жены и брата (Навального - ИФ)", - сказал Калиниченко.

Он также сообщил, что состояние оппозиционера по-прежнему нестабильно, и говорить о возможности его транспортировки нецелесообразно.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.