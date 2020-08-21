Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Медики не выявили ядов в анализах Навального
Брат Алексея Навального Олег у больницы в Омске
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщил журналистам заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", - сказал Калиниченко. Медик также добавил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что оппозиционер отравился.

"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках (мозга - ИФ) остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.

Кроме того, он сообщил, что омские медики с помощью московских коллег сумели поставить диагноз Навальному, но не могут его разглашать.

"В результате лечения мы имеем полный диагноз. К сожалению, я не могу вам его озвучить, но он доведен до сведения жены и брата (Навального - ИФ)", - сказал Калиниченко.

Он также сообщил, что состояние оппозиционера по-прежнему нестабильно, и говорить о возможности его транспортировки нецелесообразно.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Анатолий Калиниченко Омск

Новости

Михаил Птицын получил рекомендацию для назначения председателем Мосгорсуда

Пандемия коронавируса

В Крыму зафиксирован 4-й с начала августа антирекорд по COVID-19

Пандемия коронавируса

За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19

За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России

Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России
Навальный попал в больницу

В ФБК сообщили об обнаружении опасного вещества в организме Навального

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией
Навальный попал в больницу

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');