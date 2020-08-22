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Расчищены завалы на месте взрыва в многоэтажке в Ярославле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Специалисты закончили разбор завалов на месте взрыва в многоквартирном доме в Ярославле, сообщили журналистам в правительстве региона.

В РоссииВзрыв газа в доме в Ярославле полностью разрушил шесть квартирЧитать подробнее

Завершены работы по обследованию с применением диагностического комплекса "Струна". На основе этого обследования будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания.

В результате взрыва газа, который произошел вечером 21 августа, обрушилась часть жилого дома на улице Батова.

Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них находятся в больницах города. 160 жильцов были эвакуированы в местную администрацию, их собирались разместить в гостинице "Которосль".

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека".

Ярославль

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