Взрыв газа в доме в Ярославле полностью разрушил шесть квартир

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадали 12 квартир, сообщили журналистам в правительстве региона в субботу утром.

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что шесть квартир полностью уничтожены взрывом, еще шесть квартир - частично повреждены.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.