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Утечка газа стала основной версией взрыва в жилом доме в Ярославле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают утечку газа в качестве основной версии взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, сообщает Следственный комитет России в субботу.

"В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире четвертого этажа", - сказали в комитете.

По данным следствия, взрыв газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Ярославль криминалистов Главного управления криминалистики. Они окажут помощь местным специалистам.

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В пресс-службе СУ СКР по региону "Интерфаксу" уточнили, что точная причина взрыва будет названа только после осмотра места происшествия специалистами из Москвы.

Как сказал агентству официальный представитель СУ СКР по региону Евгений Сучков, уголовное дело расследуется Следственным управлением СКР по Ярославской области. Задержанных и подозреваемых пока нет, причины взрыва устанавливаются, отметил он.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

Следственные органы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

Ярославль СКР

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