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Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Двое сотрудников спецназа получили ранения во время проведения контртеррористической операции в Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отметили в комитете, им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет, сказали в НАК.

По уточненным данным, были ликвидированы трое боевиков, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Как сообщает информцентр, засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы.

Ранее сообщалось о ликвидации двух боевиков в поселении Троицкое в Ингушетии.

По данным источника "Интерфакса", личность одного из них установлена.

В настоящее время режим КТО в районе снят.

Ингушетия НАК ИГИЛ ИГ

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