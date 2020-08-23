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В ингушском селе Троицкое сняли режим КТО

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции отменен в сельском поселении Троицкое (Ингушетия), сообщает оперативный штаб республики в воскресенье.

Отмечается, что режим КТО и связанные с ним ограничения сняты с 15:00.

Как сообщил агентству информированный источник, по имеющейся предварительной информации, один боевик, уничтоженный в селе Троицкое, опознан как Гадаборшев, личность второго устанавливается.

При этом он не исключил, что Гадаборшев мог находиться в составе членов бандподполья, которым удалось скрыться после боя с силовиками в лесном массиве предгорного села Галашки Сунженского района Ингушетии несколько дней назад.

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По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, в Ингушетии в ходе КТО были нейтрализованы двое бандитов. В НАК отметили, что бандиты являются сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

Как рассказал источник агентства, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не пострадали при проведении спецоперации.

Члены бандподполья были заблокированы, на предложение сложить оружие и сдаться, они открыли стрельбу. Ответным огнем боевиков ликвидировали.

Ингушетия Троицкое КТО

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