Ликвидированные в Ингушетии бандиты оказались сторонниками ИГ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии, подтвердили "Интерфаксу" в воскресенье в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным комитета, бандиты являются сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не пострадали при проведении КТО, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, утром в воскресенье в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. На территории сельского поселения действует ряд ограничений.

Об уничтожении двух участников бандподполья в Троицком ранее "Интерфаксу" сообщал информированный источник.