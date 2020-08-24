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В Кремле не стали комментировать видео с несущим оружие Лукашенко

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки действий белорусского лидера Александра Лукашенко, который вместе с несовершеннолетним сыном появились в Минске в бронежилете и с оружием в руках.

"Я не буду отвечать на ваш вопрос", - сказал он, когда его спросили, насколько в Кремле считают адекватной подобную реакцию Лукашенко на сложившуюся ситуацию.

Накануне президент Белоруссии прилетел в свою резиденцию, рядом с которой проходила акция протеста, в этот момент на нем был бронежилет, а в руках он держал оружие, похожее на автомат, но без магазина с патронами.

Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко

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