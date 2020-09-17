В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В секретариате университетской гимназии МГУ отрицают, что к ним поступил на учебу младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

"Нет, ничего подобного", - заявил представитель секретариата.

Учеба в гимназии с начала года организована дистанционно, следует из сообщений на ее сайте.

Ранее сообщалось, что Николай Лукашенко закончил девятый класс и поступил в лицей Белорусского государственного университета на биологический профиль. TUT.BY со ссылкой на источник сообщало, что 1 сентября он на занятия не пришел и забрал оттуда документы.

17 сентября бывший сотрудник КГБ Белоруссии подтвердил "Комсомольской правде", что Николая Лукашенко переправили в Москву в обстановке секретности из соображений безопасности и пока он живет в белорусском посольстве в Москве. Учиться он также будет в Москве под вымышленной фамилией, утверждает источник "КП". Возможными местами обучения сына президента издание назвало гимназию МГУ и школу "Президент" в подмосковной Жуковке.

23 августа широко разошлась видеозапись о прилете Лукашенко на вертолете к президентской резиденции в Минске, недалеко от которой собрались участники оппозиционной акции. Лукашенко был в бронежилете и с автоматом, его сопровождал вооруженный сын Николай.