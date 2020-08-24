Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Около 35 млрд рублей понадобится на восстановление рабочего состояния плавучей ракетной пусковой платформы Sea Launch ("Морской старт"), заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Предварительно сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 млрд рублей. Коммерческий успех будет, если он будет осуществлять не менее пяти пусков в год", - сказал Борисов.

Он заявил, что для осуществления этих планов примерно половину пусков необходимо выполнять в интересах государства, а вторую – для коммерческих заказчиков.

"Два-три пуска – это уже неубыточно, а чтобы было коммерчески успешным, желательно делать до пяти. По крайней мере, такие расчеты мне преподнесла рабочая группа", - сказал Борисов.

Он сообщил, что в экспертную рабочую группу входят представители компании-владельца "Морского старта" S7 Space, ведущие специалисты "Роскосмоса" и других предприятий ракетно-космической и кораблестроительной отраслей.

"Работает всеобъемлющая экспертная группа, которая должна скоро завершить свою работу", - сказал вице-премьер.

Он заявил, что пуски с "Морского старта" не оставят без заказов космодром "Восточный". "У нас на "Восточном" старт "Ангары" и сверхтяжелая ракета-носитель", - напомнил Борисов.

"Безусловно "старт" будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет", - сказал Борисов.

"Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт", и не пользоваться пусковыми услугами с него. Все это технически возможно", - заявил он.

Он заявил, что недавно посетил плавучий комплекс, находящийся во Владивостоке, назвав его уникальным сооружением.

"Подобных сооружений в мире нет. Ходят различные слухи, что американцы сняли с него оборудование. Да, они сняли, демонтировали в соответствии с их законами оборудование, но это в основном оборудование, которое обеспечивает позиционирование, это связано с технологиями GPS. Мы можем заменить его на технологии ГЛОНАСС", - сказал Борисов.

Он напомнил, что сама пусковая система: загрузка, выставление, заправка ракеты в автоматическом режиме – это российские технологии.

Среди вопросов, которые необходимо решить, он назвал разрабатываемую в России ракету "Союз-5", которая планируется к использованию и на "Морском старте".

"Есть технические вопросы, связанные с перспективной ракетой-носителем "Союз-5": без доработок или с доработками она встанет на этот стартовый стол", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается дополнение к эскизно-техническому проекту по "Союз-5".

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В марте на Дальний Восток пришли стартовая платформа и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

В феврале сообщалось, что авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт". Комплекс будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году.

"Наши специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит. Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете "Союз-5" развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году", - сказал Рогозин 13 июля в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") – первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.