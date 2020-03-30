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Судно со стартовой платформой Sea Launch прибыло на рейд приморской Славянки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Транспортное судно Xin Guang Hua со стартовым комплексом Sea Launch ("Морской старт") прибыло в понедельник вечером на рейд морского порта Славянка, следует из данных специализированного сайта по отслеживанию движения судов marinetraffic.com.

В свою очередь директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщил агентству "Интерфакс", что судно Xin Guang Hua не будет заходить в порт, а платформу прибуксируют на Славянский судоремонтный завод в среду.

"Судно не будет заходить в порт. На рейде проведут оформление, потом оно уйдет на глубоководную акваторию, затем платформу 1 апреля прибуксируют в порт, - сказал Якимчук.

17 марта на Дальний Восток прибыло сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander, оно успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.

По словам директора предприятия Андрея Якимчука, задача завода - обеспечить судну стоянку "и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт".

Космодром "Морской старт" прибыл из США.

Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт".

S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ. Получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.

Как сообщал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, для запуска с космодрома планируется создать ракету-носителя "Союз-7".

Якимчук ранее сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что комплекс, по его оценке, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Sea Launch Морской старт Приморский край Славянка

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