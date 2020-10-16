Монтаж топливных емкостей начался на стартовом комплексе КРК "Ангара" в Приамурье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Монтаж емкостей для нафтила начался на стартовом комплексе для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный, сообщает центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Крупногабаритные емкости для хранения нафтила транспортированы с площадки хранения промышленной строительно-эксплуатационной базы на строительную площадку, где специалисты подрядной организации приступили к их монтажу. Резервуары входят в состав системы заправки нафтилом. Технологическое оборудование весит 24 тонны, объем составляет 180 кубометров", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года на стартовом комплексе для "Ангары" были смонтированы девять емкостей для хранения кислорода и азота длиной 36 метров, объемом 250 кубометров и весом 92 тонны каждая.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара" поступает на "Восточный" с сентября 2018 года. В настоящее время на дальневосточном космодроме находятся составные части 18 систем.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" - модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".