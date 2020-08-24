В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат, заявил "Интерфаксу" заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Сабаев в понедельник.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы - результат отрицательный", - сказал Сабаев.

По его словам, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Лечение атропином Навальному назначили в России

Между тем завотделением анестезиологии-реанимации № 1 центра имени Пирогова Борис Теплых заявил "Интерфаксу", что Навального продолжают лечить назначенным в России препаратом.

"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", - отмечает Теплых.

Он отметил, что не услышал ничего нового в заявлении немецкой клиники. "Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал он.

Врач отметил, что эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".

Наличие такой клинической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, говорит врач.

"Самое главное, что я услышал: пациенту в результате перевозки хуже не стало. Будем надеяться, что улучшение состояния больного, которое произошло еще в Омске, будет продолжаться. Мы готовы к взаимодействию с немецкими коллегами", - сказал он.

Версия немецких врачей

Клиника Charite, в которую Навального доставили на лечение из Омска, в понедельник заявили, что оппозиционера отравили. Там отметили, что клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество пока не установлено. В заявлении клиники говорится, что Навального лечат атропином, исход заболевания остается неизвестным.

Ингибиторы холинэстеразы - это природные и синтетические соединения, которые могут встречаться как в составе отравляющих веществ, так и в медицинских препаратах, используемых в неврологии и психиатрии.