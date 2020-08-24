Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:59Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы
Фото: Алексей Петров/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат, заявил "Интерфаксу" заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Сабаев в понедельник.

В РоссииНемецкие врачи заявили об отравлении НавальногоНемецкие врачи заявили об отравлении НавальногоЧитать подробнее

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы - результат отрицательный", - сказал Сабаев.

По его словам, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Лечение атропином Навальному назначили в России

Между тем завотделением анестезиологии-реанимации № 1 центра имени Пирогова Борис Теплых заявил "Интерфаксу", что Навального продолжают лечить назначенным в России препаратом.

"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", - отмечает Теплых.

Он отметил, что не услышал ничего нового в заявлении немецкой клиники. "Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал он.

Врач отметил, что эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".

Наличие такой клинической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, говорит врач.

"Самое главное, что я услышал: пациенту в результате перевозки хуже не стало. Будем надеяться, что улучшение состояния больного, которое произошло еще в Омске, будет продолжаться. Мы готовы к взаимодействию с немецкими коллегами", - сказал он.

Версия немецких врачей

Клиника Charite, в которую Навального доставили на лечение из Омска, в понедельник заявили, что оппозиционера отравили. Там отметили, что клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество пока не установлено. В заявлении клиники говорится, что Навального лечат атропином, исход заболевания остается неизвестным.

Ингибиторы холинэстеразы - это природные и синтетические соединения, которые могут встречаться как в составе отравляющих веществ, так и в медицинских препаратах, используемых в неврологии и психиатрии.

Госпитализация Навального в Омске

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ.

Утром 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

Хроника 20 – 24 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Омск Алексей Навальный Александр Сабаев

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Навальный попал в больницу

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Прокурор попросила омских врачей уточнить диагноз Навального

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

"Роскосмос" допустил падение давления на МКС в российском сегменте

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');