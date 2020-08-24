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Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Пациент остается в искусственной коме, его лечат атропином

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
Сотрудники полиции перед клиникой Шарите в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили, сообщила в понедельник лечащая клиника Charite.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Навального лечат атропином. "Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", - отмечают в клинике.

Сообщается, что Навальный находится в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ.

Утром 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.

Хроника 20 – 24 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный

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