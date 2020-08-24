Ученый рассказал о действии обнаруженного в организме Навального вещества

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Обнаруженные в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества, сообщил "Интерфаксу" ученый-химик Владимир Углев.

"Эти вещества являются ингибиторами холинэстеразы, которыми лечат болезни типа Альцгеймера. При нужной дозировке они больным помогают, видимо, нормализуют систему передачи нервного импульса, но это уже вопрос по медицинской части", - сказал Углев, который является специалистом в сфере отравляющих веществ.

По его словам, "у здорового человека они блокируют холинэстеразу и, полагаю, при очень большой дозе могут вызвать эффект, равный воздействию фосфоротравляющих ОВ типа табун, зарин".

Он отметил, что применяемый немецкими врачами атропин является антидотом для нервно-паралитических отравляющих веществ. "Если это так, то была предпринята попытка отравить Навального", - сказал ученый.

Он отметил, что своевременная посадка самолета в Омске и оказание Навальному первичной медпомощи позволили спасти ему жизнь.

Ранее в понедельник немецкая клиника Charite, куда 22 августа был доставлен на лечение Навальный, сообщила, что клинические результаты говорят об отравлении оппозиционера. У него были выявлены признаки интоксикации субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы - соединений, которые встречаются как в составе отравляющих веществ, так и медицинских препаратов.

Навального лечат атропином, исход лечения пока неизвестен, заявили в Charite. Пациент находится в искусственной коме, опасности для его жизни сейчас нет.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, борт совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

Между тем 22 августа в Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после проведенных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального.