Северо-Западный институт управления РАНХиГС стал участником Университетской программы "Интерфакса"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западный институт управления (СЗИУ) РАНХиГС вошел в число участников реализуемой Группой "Интерфакс" Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки".

Соответствующее соглашение стороны подписали на пресс-конференции, состоявшейся во вторник в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс" в Санкт-Петербурге.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС стал вторым вузом Северо-Западного федерального округа - участником Университетской программы "Интерфакса". Ранее об участии в проекте "Интерфакса" объявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

"Мы планируем внедрять использование сервисов "Интерфакса" в образовательный процесс. Это позволит преподавателям и студентам СЗИУ РАНХиГС на конкретных примерах разбирать реальные ситуации в бизнес-процессах, требующие управленческих решений. Уверен, что использование таких сервисов, как СПАРК, позволит нашим студентам развивать аналитические навыки, повышая уровень их компетенций", - подчеркнул директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

"Мы рады расширению сотрудничества с РАНХиГС", - заявил заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Михаил Кетько, комментируя подписание соглашения. "В рамках программы сотрудники и студенты СЗИУ РАНХиГС получат возможность работать с системой "СПАРК-Интерфакс", в которой содержатся данные о деятельности всех хозяйствующих субъектов России и ряда стран ближнего зарубежья. Также в учебном процессе студенты смогут использовать систему управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс", - сообщил он.

Соглашение предусматривает проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов", исследований и экспертиз с использованием информационных систем "Интерфакса".

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) - крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране обучение в академии проходят более 180 тыс. человек. Свыше трети обучающихся по программам Master of Business Administration в России - слушатели РАНХиГС. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ. РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

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