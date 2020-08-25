Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Перестрелка между двумя группами мужчин произошла в городе Сунжа (Ингушетия), девять человек пострадали, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По предварительным данным, участниками межтейпового конфликта являются жители предгорного села Аршты.

Источник сообщает, что конфликт начался в понедельник. "Жители села Аршты вчера подрались в Сунже недалеко от торгового комплекса. Во вторник конфликт продолжился в селе Берд-Юрт. В ход пошли ножи, палки и травматическое оружие. Участники потасовки получили резаные раны и различные травмы", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, все пострадавшие госпитализированы в Сунженскую районную больницу. Источник предположил, что спор возник из-за вакантной должности в сельской администрации. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Между тем, в пресс-службе регионального МВД агентству подтвердили, что накануне у торгового комплекса в Сунже произошел конфликт. По данным полиции, в приемное отделение Сунженской больницы с непроникающим ранением грудной клетки от травматического оружия и другими повреждениями доставлен 50-летний житель села Аршты. Полиция установила, что этот человек пострадал от рук двух неизвестных в ходе внезапно возникшей ссоры у торгового центра "Сунжа".