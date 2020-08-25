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Девять человек в Ингушетии были ранены из-за ссоры работников фельдшерского пункта

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Причиной межтейпового конфликта в Сунженском районе Ингушетии стала ссора между работниками фельдшерско-акушерского пункта сельского поселения Аршты, сообщил "Интерфаксу" представитель местной администрации.

"Сторож ФАПа по какой-то причине нагрубил женщине, которая работает там же. Она пошла и рассказала об инциденте своему мужу. Тот пришел разбираться и по-своему наказал обидчика супруги. Из-за этого и произошел конфликт почти два месяца назад. Он был исчерпан. Но приехала молодежь, которая опять подняла все это, начали драку вчера. Сегодня утром пострадавший тейп решил отомстить обидчикам, произошла потасовка", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что конфликт никак не связан со спором из-за должности в сельской администрации.

По данным ингушского МВД, днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами, в ходе которого было применено травматическое оружие. Девять человек с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Как сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, после этого в больнице началась потасовка между родственниками раненых, которую пресекла полиция.

Примирением враждующих сторон занялись имамы, члены примирительной комиссии при главе Ингушетии.

Ингушетия

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