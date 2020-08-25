Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября, а 4-5 сентября начнутся ее пострегистрационные испытания, сообщил во вторник "Интерфаксу" директор центрАлександр Гинцбург.

Он отметил, что 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо уже готовы для испытаний.

Минздрав России уже выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак".

В исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев - граждане старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого из них - полгода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе государственных лечебных учреждений Москвы.

Параллельно с пострегистрационными исследованиями будут вакцинироваться группы риска, например, медики.

Гинцбург отметил, что гражданский оборот начнется, когда вторая наработанная сейчас партия пройдет контроль в Росздравнадзоре. Он отметил, что после этого планируется начать гражданский оборот "в достаточно большом количестве регионов", но не уточнил их количество.

Гинцбург отметил, что, "судя по всему, достаточно большой процент из 145 млн (граждан) захочет вакцинироваться", поэтому достаточное количество вакцины будет вырабатываться, когда "достигнем производства в 5-6 млн доз в месяц".

Ранее говорилось, что к концу августа, когда будет наработана вторая вакцина, может начаться ее гражданский оборот в 10-15 регионах России.

Производиться разработанный в Институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщал, что экспортная цена вакцины составит не менее $10 за две дозы.

Вакцина за рубежом будет производиться на имеющихся мощностях, на внутреннее потребление договоренности с другими странами не повлияют - экспортироваться будет технология, а не препарат. Уже достигнута договоренность о распространении российской вакцины от COVID-19 в Бразилии и других странах Латинской Америки.