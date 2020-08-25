Минздрав зарегистрировал сухую форму COVID-вакцины Центра Гамалеи

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал сухую форму вакцины от коронавируса, сообщает министерство.

"Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Регистрация проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Клинические исследования вакцины прошли в июне-августе 2020 года в Первом московском государственном медицинском университете им. Сеченова, говорится в сообщении.