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Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вторая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора (ЭпиВакКорона), может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства.

В службе пояснили, что документы на регистрацию будут поданы непосредственно после завершения второго этапа клинического исследования. Там планируют, что производство вакцины будет начато в ноябре.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности (II этап клинических испытаний), как ожидается, будут подведены в сентябре.

Эти исследования уже начались, в них принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) - плацебо. "Добровольцы также госпитализированы на 23 суток. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Общих реакций не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Роспотребнадзор ГНЦ Вектор коронавирус

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