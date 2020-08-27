Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

НИИ гриппа начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2021 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В петербургском НИИ гриппа им.Смородинцева планируют начать клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в начале 2021 года. Об этом сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

Пандемия коронавируса

"Сейчас мы проводим доклинические исследования: проведен первый этап на животных, мы готовимся перейти на второй этап исследований на животных. Если идти в том графике, который есть, то после Нового года мы выйдем на клинические исследования на добровольцах, и результаты клинических исследований будут до конца 2021 года", - уточнил он.

По его словам, вакцина потенциально сможет одновременно защищать от гриппа и коронавируса. Она делается на векторе вируса гриппа.

11 августа Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции, которую создали в подведомственном центре имени Гамалеи. 27 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что она стала поступать в гражданский оборот.

Производить ее будут на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций.

Работу над еще одной вакциной ведут в новосибирском НИЦ "Вектор" при Роспотребнадзоре. Президент Владимир Путин 27 августа сказал, что она будет готова в сентябре.

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы. Что более широко - это почти 40 тыс. человек будут принимать участие", - сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе" в четверг.

Позже он уточнил, что начались поставки вакцины в медучреждения в рамках третьей фазы исследования.

Петербург НИИ гриппа коронавирус Москва НИЦЭМ Вектор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог назвала транспорт самым вероятным местом заражения коронавирусом

Красноярских подростков забрали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Президент сообщил о появлении в РФ в сентябре еще одной COVID-вакцины

РФ создала резерв силовиков для помощи Лукашенко по его просьбе

Навальный попал в больницу

Песков повторил, что нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');