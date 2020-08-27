НИИ гриппа начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2021 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В петербургском НИИ гриппа им.Смородинцева планируют начать клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в начале 2021 года. Об этом сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

"Сейчас мы проводим доклинические исследования: проведен первый этап на животных, мы готовимся перейти на второй этап исследований на животных. Если идти в том графике, который есть, то после Нового года мы выйдем на клинические исследования на добровольцах, и результаты клинических исследований будут до конца 2021 года", - уточнил он.

По его словам, вакцина потенциально сможет одновременно защищать от гриппа и коронавируса. Она делается на векторе вируса гриппа.

11 августа Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции, которую создали в подведомственном центре имени Гамалеи. 27 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что она стала поступать в гражданский оборот.

Производить ее будут на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций.

Работу над еще одной вакциной ведут в новосибирском НИЦ "Вектор" при Роспотребнадзоре. Президент Владимир Путин 27 августа сказал, что она будет готова в сентябре.

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы. Что более широко - это почти 40 тыс. человек будут принимать участие", - сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе" в четверг.

Позже он уточнил, что начались поставки вакцины в медучреждения в рамках третьей фазы исследования.