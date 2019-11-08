МВД подготовило проект по борьбе с иностранными водителями-нарушителями

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России (МВД) совместно с министерством транспорта РФ, Федеральной таможенной службой (ФТС) и другими ведомствами по поручению правительства подготовило проект "дорожной карты" для борьбы с иностранными гражданами, нарушающими правила дорожного движения (ПДД) на территории России, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Блокираторы на колесах, задержания автомобиля в случае неуплаты штрафа, дорожные камеры на границах со странами ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества - ИФ), автоматизированная передача данных о собственниках авто из ФТС в ГИБДД, увеличение штата полицейских и сотрудников Ространснадзора - все эти предложения МВД внесло в "дорожную карту", подготовленную по поручению правительства совместно с Минтрансом, ФТС и другими ведомствами для борьбы с иностранцами, нарушающими ПДД на территории РФ", - говорится в публикации.

Издание ознакомилось с проектом "дорожной карты", которую МВД подготовило для "обеспечения неотвратимости наказания иностранных граждан", нарушающих ПДД.

Отмечается, что в документ вошли предложения Минтранса, министерства финансов РФ, ФТС, правительства Москвы и Российского союза автостраховщиков (РСА). "Дорожная карта" уже согласована с ведомствами и направлена в правительство, теперь ее должен утвердить вице-премьер Максим Акимов. Представитель Акимова подтвердил, что проект изучается, сообщает газета.

По имеющимся у издания данным, полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и "грин-карт"), необходимых для эффективной работы ГИБДД.

В РСА газете рассказали, что уже встречались с представителями полицейского ведомства по этому поводу. Минтранс, МВД и ФТС организуют передачу данных о пересекающих госграницу транспортных средствах. В пунктах пропуска установят камеры, которые будут считывать номера машин, передавать данные в информационную систему ФТС, а оттуда - в полицию.

К 1 февраля 2020 года министерство экономического развития РФ, МВД, Минтранс и другие ведомства должны наладить обмен данными между странами-членами ЕврАзЭС о временно ввезенных транспортных средствах, уточняется в статье.

Издание напоминает, что в России до сих пор нет эффективной системы наказания водителей-иностранцев. Острее всего проблема стоит в Москве, где 95% нарушений на дороге фиксируют камеры. Штрафные постановления удается выносить лишь в отношении 1% владельцев авто с иностранными номерами, в остальных случаях не хватает данных.

При этом, по информации газеты, в столице чаще других правила нарушают водители на машинах из Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении. Иногда МВД использует данные ФТС, но они зачастую неполные. Если же водитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то сведения о машине нигде не фиксируются.

В июне 2019 года эта проблема обсуждалась на заседании Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина, который поручил правительству принять меры. Вице-премьер Акимов, в свою очередь, дал задание разработать "дорожную карту" со сроком исполнения 15 октября, пишет издание.