Вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В субботу, 5 сентября, вступает в силу указание Банка России о расширении верхней и нижней границ тарифов ОСАГО. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и составит от 2 471 рубля до 5 436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% в обе стороны. На максимальное понижение тарифов в группе могут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юрлиц, сообщал ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Грузовые автомобили с ограничением объема грузоперевозок до 16 тонн и свыше 16 тонн ожидает расширение границ коридора в ОСАГО на 20% вверх. Для такси границы коридора будут расширены максимально - на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы почти не изменятся: минимальная ставка будет понижена на 5%.

С 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют страховщикам учитывать индивидуальные особенности автовладельцев при определении цены полиса. На нее будет влиять количество нарушений правил дорожного движения автовладельца и иные обстоятельства: возраст и пробег транспортного средства, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

Вместе с тем, как рассказал журналистам на этой неделе исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, пока страховщики ОСАГО не могут применять штрафной коэффициент за грубые нарушения ПДД (вождение транспортного средства в нетрезвом виде, превышение скорости более 60 км/час, выезд на встречную полосу, проезд на "красный" сигнал светофора).

"Еще не внесены изменения в постановление правительства о межведомственном обмене информацией в ОСАГО, получение данных по неоднократным серьезным нарушениям правил дорожного движения водителями невозможно, коэффициент не применяется", - пояснил Уфимцев.

Речь идет о постановлении правительства от 14 сентября 2005 года N 567 "Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". По словам Уфимцева, изменения в постановление "проходят последний этап согласований". Как только изменения вступят в силу, а сервис на стороне МВД начнет действовать, страховщики будут применять новый коэффициент за грубые нарушения ПДД при расчете тарифа.

По мнению экспертов, законодательные изменения должны привнести в сегмент ОСАГО больше справедливости и конкуренции. Теперь страховщики начнут соревноваться между собой за более ответственных водителей, поощряя их снижением цены на полисы обязательной "автогражданки".