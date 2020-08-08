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"Главный экзорцист" РПЦ скончался от коронавируса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Многолетний насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) умер в субботу после продолжительной болезни, вызванной коронавирусом, сообщает сайт обители.

Отец Герман был наиболее известным экзорцистом Русской церкви. На протяжении многих лет он являлся настоятелем храма Петра и Павла - подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, где каждую пятницу, субботу и воскресенье совершал особый чин изгнания злых духов, известный также как отчитывание бесноватых.

Отец Герман немного не дожил до 79 лет.

РПЦ коронавирус

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