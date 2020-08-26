Боевик ликвидирован в Ингушетии в ходе спецоперации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спецоперация по нейтрализации боевиков начата в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в ходе перестрелкие был ликвидирован один бандит.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в ходе боестолкновения один из бандитов совершил самоподрыв.

По предварительным данным, злоумышленников было двое, идет розыск второго боевика.

По словам собеседника агентства, спецмероприятия в селе Али-Юрт недалеко от прудов продолжаются. Ведущие в село дороги перекрыты военными "Уралами". Близлежащая территория оцеплена.