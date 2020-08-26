В ингушской Назрани взорвалась машина

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль взорвался на одной из улиц в Назрани (Ингушетия), информации о пострадавших пока нет, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел в среду в Назрани по ул. Насыр-Кортская, 35. По не известной пока причине взорвалась автомашина. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле", - сказал источник.

По его данным, на текущий момент информации о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ЧП уточняются.

На месте работают экстренные службы и силовики.

Как уточнил агентству другой информированный источник, авто могли подорвать неизвестные.

"По предварительным данным, под днищем автомобиля, под пассажирским сиденьем сработало взрывное устройство. В момент взрыва в салоне "Лады Гранта" никто не находился. Пострадавших нет", сказал собеседник агентства.

Он отметил, что машина принадлежит местному жителю.

Причины инцидента выясняются.

По данным информированного источника, владелец машины недавно вышел из тюрьмы, отбыв наказание за преступление, связанное с терроризмом.

"Насколько мне известно, мужчину обвиняли в причастности к подрывам автомобилей силовиков. Конкретно, по какой статье отбыл наказание, не знаю", - отметил собеседник агентства.

При этом он отметил, что машина получила значительные повреждения, под пассажирским сиденьем образовалось большое отверстие, выбиты панели, стекла.

"С полудня владелец никуда не ездил. Как они объяснили силовикам, строили крышу дома, камер наблюденя по близости там нет", - пояснил источник.

Автомобиль для детальной экспертизы и обследования доставлен на стоянку отдела полиции в Назрани.