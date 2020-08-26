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Газ взорвался в десятиэтажке в Керчи

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь взорвалась в жилом десятиэтажном доме в Керчи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин уточнил журналистам, что, по предварительной информации, пострадал один человек.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, сказал он.

В главном управлении МЧС по Крыму агентству сообщили, что на восьмом-девятом этажах виден дым из окон, спасатели "ведут работу по локализации пожара".

Керчь Крым

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