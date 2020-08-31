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Скончалась пострадавшая при взрыве газа в керченской десятиэтажке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая на прошлой неделе при взрыве и пожаре в десятиэтажном доме в Керчи, умерла в больнице. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма в понедельник.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за жизнь пациентки, женщина скончалась", - отметил собеседник агентства.

26 августа в жилом десятиэтажном доме в Керчи произошел взрыв. По предварительной информации источника агентства, сдетонировала газовоздушная смесь. Пострадал один человек: женщина получила 60% ожогов тела.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 40 кв. м, обрушилось перекрытие между десятым и девятым этажами на 12 кв. м. Эвакуированы 115 человек, их разместили в санатории и хостеле. Продолжается обследование здания, введен режим ЧС муниципального уровня.

Крым Керчь

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