С Навального взыскали более 3 млн руб. издержек по иску мясокомбината

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 3 млн 346 554 руб. за оплату адвокатов АБ "Падва и партнеры" по иску об ущербе деловой репутации комбината "Дружба народов". Это следует из картотеки суда.

В частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 руб., сообщили журналистам юристы ФБК.

Речь идет о ходатайстве в рамках производства по иску, по которому суд уже принял решение ранее: 12 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия к Навальному из-за ущерба деловой репутации после публикации расследования.

В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало. Требование было удовлетворено, однако суд также постановил взыскать с Навального в пользу мясокомбината госпошлину в размере 24 тыс. рублей.

Расследование ФБК

23 августа 2018 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Позднее, в июне прошлого года арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" 939 тыс. рублей неустойки по иску предприятия Росгвардии за поставку овощей ненадлежащего качества и не в срок. Как следует из решения суда, истец требовал взыскать с ответчика почти 4,7 млн рублей штрафа по государственному контракту от 11 сентября 2018 года на 47 млн рублей, "ссылаясь на несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по поставке продовольственных товаров".