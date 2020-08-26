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С Навального взыскали более 3 млн руб. издержек по иску мясокомбината

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 3 млн 346 554 руб. за оплату адвокатов АБ "Падва и партнеры" по иску об ущербе деловой репутации комбината "Дружба народов". Это следует из картотеки суда.

В частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 руб., сообщили журналистам юристы ФБК.

Речь идет о ходатайстве в рамках производства по иску, по которому суд уже принял решение ранее: 12 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия к Навальному из-за ущерба деловой репутации после публикации расследования.

В РоссииСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуЧитать подробнее

В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало. Требование было удовлетворено, однако суд также постановил взыскать с Навального в пользу мясокомбината госпошлину в размере 24 тыс. рублей.

Расследование ФБК

23 августа 2018 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Позднее, в июне прошлого года арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" 939 тыс. рублей неустойки по иску предприятия Росгвардии за поставку овощей ненадлежащего качества и не в срок. Как следует из решения суда, истец требовал взыскать с ответчика почти 4,7 млн рублей штрафа по государственному контракту от 11 сентября 2018 года на 47 млн рублей, "ссылаясь на несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по поставке продовольственных товаров".

Алексей Навальный ФБК

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