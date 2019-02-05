Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия "Мясокомбинат "Дружба народов" к оппозиционеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации после расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии.

"Решением суда исковое заявление ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила в твиттере, что решение будет обжаловано.

ФБК 23 августа 2018 года опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, в фонде заявили, что предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль и предостерег от изучения вопросов питания личного состава Росгвардии, поскольку это "не его тема". При этом он отметил, что в ведомстве есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют либо отдают под суд.

Мясокомбинат в свою очередь подал в столичный Арбитражный суд с иск к Навальному о защите деловой репутации предприятия.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.