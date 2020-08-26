Порт Приморск задержал танкер Nordindependence из-за навала на причал

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Морской порт Приморск (Ленинградская область) задержал на 72 часа танкер Nordindependence (флаг Португалия), который допустил навал на причал. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с распоряжением капитана морского порта.

В ходе отшвартовки танкера 26 августа от причала №4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования, уточнил собеседник.

Судно задержано по просьбе ООО "Приморский торговый порт", добавил он.

Навал танкера на причал не повлияет на график отгрузок нефти, сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"На планы погрузок ни августа, ни сентября возможный вывод причала не повлияет" - сказал он.

Собеседник уточнил, что "сегодня днем нефтяной танкер Nordindependence навалился носовой кормой на крайний пал причала №4". "Это произошло при отчаливании танкера. Судно задержано на 72 часа для определения ущерба. За это время мы должны разобраться с возможными повреждениями конструкции, а для этого нужно провести водолазные работы", - пояснил пресс-секретарь монополии, которая является собственником порта.

Демин подчеркнул, что в результате инцидента разгерметизации не произошло, и нефть из танкера не вылилась.

По его словам, на первый взгляд, причиной аварии является ошибка совместных действий буксиров, лоцмана и капитана.

"Эта третья за последнее время такая авария на фоне того, что ФАС требует отмены руководства, введенного в порту Приморск после первой похожей ситуации в 2016 году. При соблюдении инструкции, разработанной в порту Приморск по результатам разбора аварии танкера Delta Pioneer, такой ситуации, которая возникла сегодня, быть не должно", - заявил Демин.

"Одним из пунктов в этом руководстве, с которым борется ведомство, является введение представителей терминала при осуществлении швартовки – мастера по швартовке. Сейчас действиями буксиров командует капитан танкера по советам частного лоцмана, заинтересованного в увеличении скорости работ", - сказал собеседник.

20 ноября 2016 года при швартовке танкера Delta Pioneer к причалу №1 в порту Приморск для налива нефти тремя буксирами "Роснефтьфлота" произошел обрыв буксировочного троса у буксира "Посейдон" и последующее наваливание кормы танкера на конструкции причала. В результате аварии причал оказался поврежден. После этого ООО "Приморский торговый порт" издало новый регламент, который также предъявлял жесткие требования к экипажу, буксирам и швартовочным тросам. По заявлению АО "Роснефтефлот" (входит в "Роснефть") ФАС возбудила антимонопольное производство.

ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, Ленинградская область), входит в группу Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" – она контролирует 62% акций.