Танкер Nordindependence арестовали после навала на причал в Приморске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Приморский торговый порт" принял решение в качестве обеспечительных мер наложить арест на танкер Nordindependence (флаг Португалия, порт приписки – Мадейра), следует из судебной картотеки.

26 августа в ходе отшвартовки - отхода танкера от причала №4 морского порта Приморск, произошло повреждение гидротехнического сооружения и технологического оборудования, размещенных на пале П-28 причала №4, принадлежащего ООО "ПТП". Танкер был задержан капитаном порта Приморск на 72 часа.

По результатам обследования технического состояния причала №4 27 августа был составлен акт осмотра нефтеналивных причалов №№3 и 4 после повреждения в результате навала танкера Nordindependence" (флаг Португалии) на пал П-28, согласно которому ориентировочная стоимость восстановления поврежденного имущества составляет 375,5 млн руб., говорится в судебном решении.

Согласно документам суда, в результате ненормативного воздействия на причал, в частности, было повреждено оборудование и кабельная продукция метеостанции системы контроля сближения судна с причалом, в свайном основании произошел выход сваи из тела ростверка, нарушены узлы заделки свай в ростверк, на верхнем строении (ростверк) произошел скол бетона на глубину до 7 см с оголением арматуры.

Танкер Nordindependence принадлежит компании MT Nordindependence Shipping Management B.V. (Амстердам), коммерческий оператор танкера компания – №2 Tankers B.V. (Амстердам).

ООО "Приморский торговый порт" до 25 сентября должен подать исковое заявление в суд по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, отмечается в решении. В противном случае обеспечение будет отменено.

Инцидент не повлияет на график отгрузок нефти, сообщал "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин. В результате происшествия разгерметизации не произошло, и нефть из танкера не вылилась, подчеркивал он. По его словам, на первый взгляд, причиной аварии является ошибка совместных действий лоцмана и капитана.

Инциденты с танкерами в Приморске

"Эта третья за последнее время такая авария на фоне того, что ФАС требует отмены руководства, введенного в порту Приморск после первой похожей ситуации в 2016 году. При соблюдении инструкции, разработанной в порту Приморск по результатам разбора аварии танкера Delta Pioneer, такой ситуации, которая возникла сегодня, быть не должно", - заявил Демин. "Одним из пунктов в этом руководстве, с которым борется ведомство, является введение представителей терминала при осуществлении швартовки - мастера по швартовке. Сейчас действиями буксиров командует капитан танкера по советам частного лоцмана, заинтересованного в увеличении скорости работ", - сказал собеседник.

20 ноября 2016 года при швартовке танкера Delta Pioneer к причалу №1 в порту Приморск для налива нефти тремя буксирами "Роснефтьфлота" произошел обрыв буксировочного троса у буксира "Посейдон" и последующее наваливание кормы танкера на конструкции причала. В результате аварии причал оказался поврежден. После этого ООО "Приморский торговый порт" издало новый регламент, который предъявлял жесткие требования к экипажу, буксирам и швартовочным тросам. По заявлению АО "Роснефтефлот" (входит в "Роснефть") ФАС возбудила антимонопольное производство.

ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, Ленинградская область) входит в группу Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - она контролирует 62% акций.