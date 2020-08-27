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На женщину, натравившая собаку на полицейского, завели дело

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Барнаула, помешавшей полиции осмотреть место происшествия, сообщает следственное управление.

Дело возбуждено по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им его должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 11 августа подозреваемая, находясь на приусадебной территории принадлежащего ей частного дома, "с целью воспрепятствования правомерному проведению осмотра места происшествия указанной территории, целенаправленно спустила с привязи принадлежащую ей собаку".

Собака напала на полицейского, получившего в результате рваные укушенные раны правой голени и левого бедра.

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