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В Татарстане женщину осудили условно за нападение собаки на инспекторов ДПС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Татарстане суд признал 33-летнюю женщину виновной в применении насилия к полицейским. 9 сентября 2018 года ее мужа заподозрили в нарушении правил дорожного движения и хотели задержать, а она натравила собаку на инспекторов ДПС, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в селе Нижняя Уратьма. Патрульные заметили, что муж подсудимой попытался от них скрыться на высокой скорости, затем бросил машину и забежал во двор одного из домов. Инспектора потребовали, чтобы он сел к ним в машину, но отказался. Жена подозреваемого спустила с цепи собаку и натравила на полицейских. Они получили множественные укусы.

Нарушителя они все же задержали, и выяснилось, что он сел за руль, хотя до того его лишили прав. Суд затем назначил ему административный арест.

Жену нарушителя суд приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Татарстан МВД Нижняя Уратьма

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