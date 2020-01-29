Против саратовца возбудили дело за натравливание собаки на полицейских

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, натравившего свою собаку на полицейских, сообщается на сайте регионального СУ СКР в среду.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в декабре 2019 года пьяный 40-летний мужчина натравил свою собаку породы итальянский кане-корсо на двух сотрудников полиции, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Одного из полицейских собака укусила в бедро, а второго - за руку.

Кроме того, как отмечается, мужчина оскорбил сотрудников полиции, "высказавшись в их адрес словами грубой нецензурной брани".