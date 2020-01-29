Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Против саратовца возбудили дело за натравливание собаки на полицейских

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, натравившего свою собаку на полицейских, сообщается на сайте регионального СУ СКР в среду.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в декабре 2019 года пьяный 40-летний мужчина натравил свою собаку породы итальянский кане-корсо на двух сотрудников полиции, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Одного из полицейских собака укусила в бедро, а второго - за руку.

Кроме того, как отмечается, мужчина оскорбил сотрудников полиции, "высказавшись в их адрес словами грубой нецензурной брани".

Саратов

Новости

Фигуранту дела о беспорядках в Москве Малышевскому сократили срок на три месяца

Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации

Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации
Новый коронавирус в Китае

Россиян организованно вывезут только из Хубэя

В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ

В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ

Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех прибывающих из Китая россиян

Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех прибывающих из Китая россиян

Росреестр предложил снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой
Новый коронавирус в Китае

"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');