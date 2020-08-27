Фрагменты Государева двора Ивана Грозного нашли в Великом Новгороде

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного обнаружили археологи в историческом центре Великого Новгорода, сообщили "Интерфаксу" в Новгородской экспедиции Института археологии РАН (Москва).

Ученые обнаружили постройки именно в том месте, в котором, согласно летописным источникам, по указанию царя после разгрома Великого Новгорода в 1572 году началось строительство деревянной крепости. В конце 70-х годов XVI века двор сгорел, и в виде крепости больше не восстанавливался.

Дендрологический анализ древесины подтвердил гипотезу археологов.