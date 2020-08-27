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РЖД привлекут общественность для контроля вырубки леса на Байкале

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) привлечет общественность для контроля вырубки леса под развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров журналистам в четверг.

"Ключевой вопрос, который нам все время задают, - отмена экологической экспертизы. Это не так. Экологическая экспертиза не отменена, все пункты сохранены, есть один нюанс – вопрос участия общественности. Я подписал (. . .) несколько документов, обязывающих действовать нам в строгом соответствии с мнением общественности на местах", - сказал глава РЖД.

По его словам, на этой неделе РЖД также подписали меморандум о взаимодействии с Минприроды РФ, а сегодня – два соглашения с Бурятией и в Иркутской области, по территории которых проходят магистрали.

"Мы готовились к тому, чтобы нам проводить реконструкцию, больше года", - продолжил Белозеров.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что соглашение с РЖД предусматривает мероприятия по охране окружающей среды при развитии БАМа и Транссиба.

"Документ объемный, к нему прилагается план - порядка 40 пунктов, включающие контроль земельных участков, контроль вырубок - до, после и во время их проведения. (. . .) Это не сплошные вырубки, а только в полосе отвода железной дороги, площадь этих вырубок от 0,1 га до 1,1 га в полосе существующей дороги БАМа",- отметил Цыденов, уточнив, что регион выделит финансирование для выезда общественников на места рубок.

Также соглашение предусматривает контроль со стороны общественности компенсационных мероприятий после рубок, в частности, лесопосадок. Кроме того, РЖД предложило поддерживать мероприятия по научному сопровождению и сохранению нерпы на Байкале.

В июле Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ. Законопроект закрепляет отмену государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

РЖД Байкал БАМ Транссиб

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