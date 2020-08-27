Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы защиты на постановления нижестоящего суда о разрешении обысков дома у журналиста Ивана Сафронова и его мамы.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как заявил агентству адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, защита не согласна с вынесенными решениями.

"Суд огласил лишь резолютивную часть постановлений, поэтому мы не знаем мотивов отказа в удовлетворении наших апелляционных жалоб. Следствие по-прежнему не привело аргументов обоснованности обвинения в адрес Сафронова и, соответственно, обысков, проведенных у него и его мамы. После того, как постановления будут полностью изготовлены и нам станут понятны основания отказа, мы примем решение о дальнейшей работе по этому направлению", - пояснил адвокат.

Дело о госизмене

Известному журналисту Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.