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Защита обжаловала обыски у Сафронова и его матери

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защита подала апелляционные жалобы на постановления Лефортовского суда от 6 июля об обысках дома у журналиста Ивана Сафронова и у его матери, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд рассмотрит их 27 августа.

Защита считает, что следователь не представил суду достаточных оснований для удовлетворения его ходатайств о проведении обысков.

"Следствие до сих пор не разъяснило обвинение в адрес Сафронова, оно не предметно, нет ответов на ряд ключевых вопросов. Так же и с основаниями для обысков. На что опирался суд, когда давал разрешение на их проведение? Решения суда о проведение обысков не подкреплены достаточным количеством оснований, чтобы считаться обоснованными", - объяснил Павлов.

"Если обыски признают незаконными, то все изъятое нельзя будет приобщить к материалам уголовного дела", - добавил он.

Сафронов, который недавно стал советником гендиректора "Роскосмоса", был арестован 7 июля по обвинению в госизмене. По версии следствия, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а пять лет спустя по ее заданию передал ее представителю информацию о ВПК, представляющую гостайну. В ФСБ настаивают, что с его журналистской деятельностью дело не связано, и уточняют, что секретные данные были переданы с домашнего компьютера Сафронова.

29 июля Павлов заявил, что следствие ФСБ отказалось конкретизировать обвинение, а это не позволяет адвокатам строить линию защиты. 19 августа защита пожаловалась в Генпрокуратуру на отказ следователя разъяснить суть обвинения.

Минюст инициировал дисциплинарное преследование адвокатов Сафронова за то, что они отказались дать подписку о неразглашении тайны следствия. Пока дисциплинарное производство возбудили адвокатские палаты Ленобласти и Москвы. Павлов раньше объяснял, что адвокаты отказываются дать подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность комментировать дело.

Близкие Сафронова организовали кампанию в его поддержку.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

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Хроника 07 июля – 20 августа 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Иван Павлов Мосгорсуд Лефортовский суд

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