Защита обжаловала обыски у Сафронова и его матери

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защита подала апелляционные жалобы на постановления Лефортовского суда от 6 июля об обысках дома у журналиста Ивана Сафронова и у его матери, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Мосгорсуд рассмотрит их 27 августа.

Защита считает, что следователь не представил суду достаточных оснований для удовлетворения его ходатайств о проведении обысков.

"Следствие до сих пор не разъяснило обвинение в адрес Сафронова, оно не предметно, нет ответов на ряд ключевых вопросов. Так же и с основаниями для обысков. На что опирался суд, когда давал разрешение на их проведение? Решения суда о проведение обысков не подкреплены достаточным количеством оснований, чтобы считаться обоснованными", - объяснил Павлов.

"Если обыски признают незаконными, то все изъятое нельзя будет приобщить к материалам уголовного дела", - добавил он.

Сафронов, который недавно стал советником гендиректора "Роскосмоса", был арестован 7 июля по обвинению в госизмене. По версии следствия, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а пять лет спустя по ее заданию передал ее представителю информацию о ВПК, представляющую гостайну. В ФСБ настаивают, что с его журналистской деятельностью дело не связано, и уточняют, что секретные данные были переданы с домашнего компьютера Сафронова.

29 июля Павлов заявил, что следствие ФСБ отказалось конкретизировать обвинение, а это не позволяет адвокатам строить линию защиты. 19 августа защита пожаловалась в Генпрокуратуру на отказ следователя разъяснить суть обвинения.

Минюст инициировал дисциплинарное преследование адвокатов Сафронова за то, что они отказались дать подписку о неразглашении тайны следствия. Пока дисциплинарное производство возбудили адвокатские палаты Ленобласти и Москвы. Павлов раньше объяснял, что адвокаты отказываются дать подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность комментировать дело.

Близкие Сафронова организовали кампанию в его поддержку.