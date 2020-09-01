Сафронов предоставил следствию образцы голоса для экспертизы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователи ФСБ взяли образцы голоса у арестованного журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом "Коммерсанту" рассказал один из адвокатов обвиняемого Иван Павлов, лидер правозащитного объединения "Команда 29".

Адвокатов Сафронова вызвали для участия в следственных действиях 31 августа. По словам Павлова, это был второй вызов с момента предъявления официального обвинения их клиенту. Вызов оказался связан с решением следствия забрать у Сафронова образцы голоса для проведения назначенной по делу фоноскопической экспертизы.

Постановление о назначении этой экспертизы засекречено, поэтому Павлов не смог рассказать подробности.

Сафронов предоставил образцы голоса в присутствии четырех адвокатов. "Он в довольно бодром настроении, не собирается препятствовать следствию в установлении истины по делу, но снова просит разъяснить ему суть обвинений", - рассказал Павлов.

25 августа стало известно, что Сафронову назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Служивший в звании генерала в органах госбезопасности, МВД и ФСКН Александр Михайлов объяснил "Коммерсанту", что обе экспертизы ожидаемые для подобного дела. Он напомнил, что в день ареста Сафронова у следователя уже было несколько томов с оперативными данными, и назвал очевидным, что "в рамках технических действий были зафиксированы и какие-то диалоги". По его словам, эти данные, очевидно, не вызывают никаких сомнений у оперативников или специалистов, но в рамках расследования их необходимо закрепить экспертными заключениями, чтобы исключить возможность искажения голоса и монтажа записи.

Сафронова, который ранее работал в "Ведомостях" и "Коммерсанте", где писал об армии и ВПК, а в мае 2020 года стал советником гендиректора "Роскосмоса", задержали и арестовали 7 июля.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году передал ее представителю секретную информацию о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивают в ФСБ.

Он вину не признает. Следствие ФСБ отказывается раскрыть ему и его адвокатам подробности, указывая, что изложенного в различных постановлениях и документах, которые видела защита, достаточно "для восприятия". Не зная этих подробностей, Сафронов отказывается давать показания, а адвокаты жалуются, что не могут построить линию защиты. Адвокаты уже пожаловались на это в Генпрокуратуру и попросили потребовать от следователя выполнить законные требования защиты.

Адвокаты Сафронова ранее отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия. Следствие пожаловалось в Минюст, и по инициативе министерства в отношении некоторых защитников адвокатские палаты возбудили дисциплинарное производство.

Близкие Сафронова организовали краудфандинговую кампанию в его поддержку.