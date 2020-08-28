Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

11 человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом на Камчатке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вахтовый автобус перевернулся в четверг возле села Соболево в Камчатском крае, в результате аварии пострадали 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении ГИБДД УМВД России в пятницу.

"Пострадали 11 человек", - сказал представитель ведомства.

Авария произошла в четверг в 77 км от села Соболево. Там перевернулся автомобиль "Нефаз-4208", в котором находились 23 пассажира. По данным полиции, водитель не справился с управлением.

Камчатский край

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-вакцину "Вектора" зарегистрируют по ускоренной схеме

COVID-вакцину "Вектора" зарегистрируют по ускоренной схеме

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

В отделе полиции в Вологде скончался задержанный

Что произошло за день: четверг, 27 августа

ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

В МИД РФ заявили, что переговоров об обмене Уилана не ведется

Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог назвала транспорт самым вероятным местом заражения коронавирусом

Красноярских подростков забрали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');