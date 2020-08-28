11 человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом на Камчатке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вахтовый автобус перевернулся в четверг возле села Соболево в Камчатском крае, в результате аварии пострадали 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении ГИБДД УМВД России в пятницу.

"Пострадали 11 человек", - сказал представитель ведомства.

Авария произошла в четверг в 77 км от села Соболево. Там перевернулся автомобиль "Нефаз-4208", в котором находились 23 пассажира. По данным полиции, водитель не справился с управлением.