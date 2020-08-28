Водитель перевернувшегося на Камчатке автомобиля с рабочими был пьян

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Водитель вахтового автомобиля "НЕФАЗ", при опрокидывании которого на Камчатке пострадали 11 человек, был пьян, сообщает пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

Отмечается, что 58-летний водитель, перевозивший 23 пассажира, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Семеро из 11 пострадавших, в том числе водитель, госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией, все пострадавшие - рабочие, трудящиеся на месторождении.

Авария произошла в четверг днем, по уточненным данным, на 7-м километре автодороги Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения в Соболевском районе Камчатского края.