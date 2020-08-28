Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.

Кроме того, до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, также сформировали иммунитет, добавила она, выступая на заседании совете ректоров медицинских вузов в России.

По словам Поповой, такие данные были получены в ходе масштабного исследования иммунитета COVID-19 в России, в котором участвовали более 70 тыс. человек.

"Это вселяет определенную надежду. Но, вместе с тем, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, и ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный - когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую "клинику", - сказала Попова.

Она также отметила, что эпидемический процесс по COVID-19 в России управляемый. "Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся", - сказала Попова.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 980 405. За сутки прирост составил 4 829 случаев.