В России коронавирус выявили еще у 4 829 человек

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 829 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост вырос более чем на сто случаев за сутки: накануне в России было 4 711 новых инфицированных, в среду - 4 676, во вторник - 4 696, в понедельник - 4 744.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 980 405 случаев коронавирусной инфекции, 16 914 умерших и 798 466 выписанных. Лечение продолжают 165 025 пациентов. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницах находятся 80 тысяч пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 654 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли десять пациентов, 1 280 человек вылечились.

По информации оперативного штаба, еще 187 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 150 - в Московской области, 133 - в Нижегородской области, 132 - в Ростовской области, 125 - в Ставропольском крае, 121 - в Свердловской области, 113 - в Воронежской области, 111 - в Красноярском крае, 107 - в Волгоградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Новость дополняется