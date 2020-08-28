Экс-главу РКК "Энергия" Солнцева обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следствие предъявило бывшему директору ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, который в пятницу рассмотрит вопрос о его аресте.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с Солнцевым проходят следственные действия в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС).

Такое же обвинение, как и Солнцеву, предъявлено гендиректору НПП "Исток" им. Шокина (входит в Ростех) Александру Борисову, его следствие так же просит заключить под стражу, сообщили в Бабушкинском суде.

О проведении следственных действий с Солнцевым, а также рядом других бывших сотрудников РКК и НПП "Исток" по делу о хищениях в среду сообщили в "Роскосмосе".

Там напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты после прихода Дмитрия Рогозина на пост гениректора госкорпорации в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия".