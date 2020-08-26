В отношении экс-главы РКК "Энергия" Солнцева начались следственные действия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в отношении бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Действительно, в отношении бывшего генерального директора ПАО "РКК Энергия" В.Л.Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года", - сказали в госкорпорации.

Там напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос" в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия".

В "Роскосмосе" напомнили, что Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК "Энергия".

В госкорпорации заявили, что служба внутреннего аудита "Роскосмоса" по указанию Рогозина также провела проверки на предприятиях кооперации РКК "Энергия", результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов.