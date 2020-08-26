Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

В отношении экс-главы РКК "Энергия" Солнцева начались следственные действия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в отношении бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Действительно, в отношении бывшего генерального директора ПАО "РКК Энергия" В.Л.Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года", - сказали в госкорпорации.

Там напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос" в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия".

В "Роскосмосе" напомнили, что Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК "Энергия".

В госкорпорации заявили, что служба внутреннего аудита "Роскосмоса" по указанию Рогозина также провела проверки на предприятиях кооперации РКК "Энергия", результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов.

Роскосмос Энергия Владимир Солнцев

Новости

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Генпрокуратура проверит законность сокращения доли государства в БСК

С Навального взыскали более 3 млн руб. издержек по иску мясокомбината

Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой

Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой

Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК

Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК

Газ взорвался в десятиэтажке в Керчи

Экономический кризис

Коронавирус ухудшил финансовые показатели у 46% российских предприятий

Навальный попал в больницу

Омские врачи попросили Charite объяснить вывод об отравлении Навального

Омские врачи попросили Charite объяснить вывод об отравлении Навального

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС
Навальный попал в больницу

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');