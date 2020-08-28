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Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В истории с возможным отравлением политика Алексея Навального нужно больше ясности. Когда она появится, Германия может инициировать общеевропейскую реакцию, заявила на пресс-конференции канцлер Ангела Меркель.

Навальный попал в больницу

"Мы будем пытаться, когда у нас будет больше ясности о причинах, так же, как это было в случае с господином Скрипалем, инициировать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства. Это не только немецкая проблема, хоть Германия и приняла господина Навального", - сказала она.

По ее словам, необходимо расследование, а возможности ФРГ в этом плане ограничены.

Она также высказала мнение, что не следует увязывать ЧП с Навальным и вопрос о прокладке газопровода "Северный поток 2".

"Я считаю, что "Северный поток 2" следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы. (. . .) Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - сказала канцлер.

Она напомнила официальную позицию правительства ФРГ, согласно которой Берлин считает американские санкции в отношении газопровода "экстерриториальными" и не приемлет их.

Меркель была одной из первых мировых лидеров, кто выразил готовность помочь с лечением Навального, когда он впал в кому 20 августа. Частная организция выслала за политиком в Омск медицинский самолет, его доставили в берлинскую клинику Charite. Сообщалось, что Навального при этом оформили как "гостя канцлера".

Высокопоставленные чиновники Германии, в том числе и Меркель, несколько раз призывали Москву расследовать случившееся.

Ранее в пятницу Меркель высказала мнение, что политику Германии в отношении России все же менять не следует. По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами "снова и снова напрягают германо-российские и европейско-российские отношения", тем не менее, отношения надо сохранять, чтобы оставалась возможность для переговоров.

В ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года 18 стран Евросоюза выслали по нескольку российских дипломатов. ЕС также ввел персональные санкции против лиц, которых считал причастными к использованию химического оружия в Солсбери.

Алексей Навальный Ангела Меркель Берлин Омск Москва Евросоюз Северный поток 2

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